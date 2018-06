Het Leeuwardense ziekenhuis MCL pakt vrijdagochtend na enige onderbreking het opereren weer op. Het ziekenhuis stelde eerder op de dag operaties een tijdje uit omdat rook in het ziekenhuis terechtwam door een brand elders in de stad. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten, dus er kan weer worden geopereerd, aldus een woordvoerder.

De brand is in het oude kantoor van de Belastingdienst in Leeuwarden aan de Tesselschadestraat.