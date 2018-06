Acht arrestaties na schietincident Den Haag

In Den Haag zijn acht mensen aangehouden na een schietincident bij het Jan van Riebeekplein. Het gaat om vier mannen en vier vrouwen, tussen de 18 en 30 jaar uit Gouda, Vlaardingen, Rotterdam en Den Haag en Voorburg. Er zijn drie auto’s in beslag genomen voor onderzoek.

In de buurt van het plein waren meerdere knallen gehoord. De politie vond een aantal kogelhulzen bij een portiek in de Jan van Riebeekstraat. Twee vrouwen die uit de portiek naar buiten kwamen, werden aangehouden. Daarna zette de politie een arrestatieteam in om de woning te onderzoeken. Daarbij werden nog zes mensen gearresteerd.

De politie onderzoekt of de acht betrokken zijn bij het schietincident.