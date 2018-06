Juridische actie ouders tegen VMBO Maastricht

Zo’n veertig ouders van leerlingen van de eindexamenklassen van de VMBO Maastricht hebben zaterdagochtend overleg gehad bij advocatenkantoor Van Dijk CS in Maastricht. Het ging om een eerste bijeenkomst waarbij het advocatenkantoor bekijkt hoe de school aansprakelijk gesteld kan worden voor het ongeldig verklaren van het eindexamen van 354 leerlingen.

,,We gaan eerst bestuursrechtelijk bekijken of de examens alsnog geldig kunnen worden verklaard”, zei advocaat Wouter Geertsen van het kantoor zaterdag. ,,Anders eisen we dat de school maatregelen neemt zodat de leerlingen nog voor aanvang van het nieuwe schooljaar herexamens kunnen doen.”

Ook wil de advocaat een schadevergoeding van de school voor het annuleren van vakanties, de aanschaf van studiemateriaal voor een vervolgopleiding, en de dreigende studievertraging van een jaar.

Werkt de school niet mee, dan overweegt het kantoor om VMBO Maastricht in een kort geding voor de rechter te slepen.