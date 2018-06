Leeuwarden organiseert Roze Zaterdag in 2020

Roze Zaterdag wordt in 2020 georganiseerd door Leeuwarden. Dat is bekendgemaakt in Gouda, waar het festijn deze zaterdag wordt gehouden.

Leeuwarden kwam met de beste plannen en heeft het evenement daarom in de wacht gesleept, aldus de organisatie. Zo wordt de Friese hoofdstad op Roze Zaterdag ingedeeld in thematische zones, onder het overkoepelende thema City of Love. De gemeente heeft een ruime financiƫle toezegging gedaan om het evenement mogelijk te maken.

Volgend jaar is Venlo de gaststad van Roze Zaterdag.

Roze Zaterdag is een manifestatie van homo’s, lesbiennes en andere seksuele minderheden, elk jaar in een andere stad. De bedoeling is diversiteit tonen en begrip kweken. De dag staat los van Pride Amsterdam, het jaarlijkse festival dat uitmondt in de Canal Parade.