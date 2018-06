‘Nederland moet garant staan voor Lifeline’

VluchtelingenWerk Nederland roept de Nederlandse overheid op samen met andere ‘constructieve lidstaten’ garant te staan voor het reddingsschip Lifeline. De boot heeft donderdag 226 bootvluchtelingen aan boord gehaald op de Middellandse Zee.

Italië weigert het schip opnieuw aan te laten meren. VluchtelingenWerk vindt dat Nederland in actie moet komen. ,,Weigeren is geen optie. Als iedereen weigert dan is er geen veilige haven. Dit is het moment voor alle EU-lidstaten om kleur te bekennen: zijn zij daadwerkelijk bereid constructief samen te werken aan Europese oplossing, of kiezen zij er voor het probleem op anderen af te schuiven? Deze boot staat binnenkort hoe dan ook symbool voor ofwel het failliet van Europese samenwerking, ofwel een sprankje hoop op een gezamenlijke oplossing”, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij VluchtelingenWerk Nederland.

Italië zei eerder al dat het schip naar Nederland moet omdat het onder Nederlandse vlag zou varen, maar dat is niet zo. De boot is van een Duitse hulporganisatie.