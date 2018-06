Nieuwe partij Volt Nederland opgericht

In Utrecht is zaterdag de nieuwe politieke partij Volt Nederland opgericht, in het bijzijn van meer dan honderd sympathisanten. In zijn toespraak bij de oprichting zei voorman Reinier van Lanschot dat Volt zich in Europees verband wil inzetten voor vrede, stabiliteit, beperken van klimaatverandering, solidariteit, gelijkwaardigheid en vrijheid.

Mensen hebben nu te weinig vertrouwen in Europa omdat ,,het eerlijke verhaal” over Europa niet is verteld, zegt Van Lanschot. ,,Politiek is altijd nationaal gebleven. Europese successen zijn namelijk geclaimd als nationale successen. En nationale problemen zijn afgeschoven op Europa. Daardoor kunnen Europese inwoners de Unie nu ook niet op waarde schatten.”

Samenwerking is daarom de oplossing voor de grensoverschrijdende problemen van vandaag, voorbij nationale belangen en de dogma’s van de traditionele politiek, aldus Volt. Of, in de woorden van Van Lanschot eerder deze week in het Nederlands Dagblad: ,,Het gaat ons niet om links of rechts, maar om de slimste oplossing.”

De moederbeweging, het progressieve platform Volt Europa, werd in 2016 opgericht door de Italiaan Andrea Venzon, de Française Colombe Cahen-Salvador en de Duitser Damian Boeselager. De leden zijn relatief jong, maar de beweging mikt naar eigen zeggen op kiezers van alle leeftijden uit alle lagen van de samenleving.

Volgens een woordvoerder is het de bedoeling volgend jaar mee te doen aan de Europese verkiezingen.