De politie onderzoekt de dood van een man die onder verdachte omstandigheden is gevonden in een woning aan de Weeshuisbaan in Bodegraven.

Een getuige zag de man in de woning liggen en alarmeerde de hulpdiensten. De man bleek al te zijn overleden. Wegens de omstandigheden waarin de man is aangetroffen is het Team Grootschalige Opsporing een onderzoek begonnen naar de doodsoorzaak. De identiteit van de man is nog niet bekend.