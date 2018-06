‘Valse diploma’s in de wijkverpleging’

In de wijkverpleging zijn regelmatig mensen aan het werk met vervalste diploma’s. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het zorgbureau Allerzorg heeft al vier keer aangifte gedaan. Volgens Nieuwsuur zijn er ook andere zorgbureaus die hier mee te maken hebben.

Ook verzekeraars Menzis, CZ en Zilveren Kruis onderzoeken meldingen die ze hierover hebben binnengekregen.

Marga Vrijmoeth, directeur van de palliatieve zorg van Allerzorg, roept op tot een registratie van alle verzorgenden in het BIG-register, waarin staat wat een zorgverlener kan en mag. ,,De diploma’s van de verpleegkundigen kunnen we in het BIG-register controleren. We pleiten ervoor dat dit ook bij verzorgden gaat gebeuren. Mensen met valse diploma’s kunnen we dan uitsluiten”, aldus Vrijmoeth.

Ook de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, is voor een dergelijke registratie. De organisatie is geschokt door de fraude. ,,Zorg leveren aan mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven, moet gedaan worden door mensen die daar alles van weten en bekwaam zijn”, zegt directeur Sonja Kersten.