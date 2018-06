Veel reacties petitie leerlingen Vmbo-scholen

Een petitie om leerlingen van VMBO Maastricht alsnog hun diploma te geven was zaterdagavond om 20.15 uur al door ruim 4300 mensen getekend. De petitie, gericht aan minister Arie Slob van Onderwijs, werd eerder zaterdag online gezet. Daarna ging het hard.

De opsteller van de petitie vindt dat 354 leerlingen van VMBO Maastricht het slachtoffer zijn geworden van een school die ,,ernstig heeft gefaald”. Leerlingen hebben volgens de ondertekenaars zichzelf voorbereid op de landelijke examens om die vervolgens met succes af te ronden. Dit ondanks het falen van de school en ,,met een zelfstandigheid vergelijkbaar met hogere opleidingniveau’s”.

,,We toetsen door middel van een examen of de leerling de lesstof correct kan toepassen en niet of het verantwoordelijke instituut de verplichtingen ten opzichte van de leerlingen is nagekomen.” Om die reden moet de minister het diploma toekennen, zodat iedereen verder kan.