Waarschuwing voor valse mails MijnOverheid

De Fraudehelpdesk en de overheid waarschuwen voor bedrieglijk echt lijkende e-mails van MijnOverheid, waarmee wordt gepoogd de DigiD van ontvangers te ontfutselen.

De mail maakt melding van een gereedstaand bericht ,,van de Belastingdienst in uw Berichtenbox op MijnOverheid”. Door het vermelden van de voor- en achternaam van de ontvanger in de aanhef lijkt het e-mailbericht betrouwbaar, ook al omdat verwezen wordt naar een website die begint met MijnOverheid. Het webadres is daarnaast voorzien van een vertrouwenwekkend groen slotje met de vermelding ‘Beveiligd’.

MijnOverheid maakt op de website duidelijk dat het om een phishingmail gaat. ,,Overheidspartijen sturen u nooit een dergelijk verzoek via e-mail.”