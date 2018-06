Zes aanhoudingen na schietpartij in Tilburg

Zes mannen tussen 24 en 45 jaar zijn aangehouden in verband met een vechtpartij en een schietincident in Tilburg, die vrijdagavond en -nacht tot veel commotie en politie-inzet leidden.

De mannen zijn afkomstig uit Den Helder, Den Haag en Tilburg en worden verdacht van openlijke geweldpleging en bezit of gebruik van een wapen.

Een vechtpartij tussen twee groepen bij een tankstation aan de Ringbaan-West vormde de aanleiding voor het grootscheepse politie-ingrijpen. Daarbij zou zowel bij het tankstation als in de Thorbeckestraat zijn geschoten. In een woning in die straat zijn aanhoudingen verricht en twee wapens gevonden. Bij sporenonderzoek werden drie hulzen gevonden. De politie zoekt uit wat er precies is gebeurd en heeft daarvoor de hulp van getuigen ingeroepen.