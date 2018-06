Appartementen Poeldijk ontruimd vanwege rook

In een appartementencomplex in het Westlandse Poeldijk heeft in de nacht van zaterdag op zondag korte tijd een brand gewoed. Vamwege de rook die daarbij is vrijgekomen is de brandweer bezig met het ontruimen van een deel van het pand. Zeker één persoon is naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de brandweer. Het slachtoffer heeft vermoedelijk rook ingeademd.

Het pand was vroeger een seniorencomplex, maar wordt tegenwoordig ook door anderen bewoond. Een aantal bewoners is met hulp van een hoogwerker uit hun woning gehaald. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de mensen worden opgevangen in een naastgelegen gebouw.

Mogelijk is de oorzaak een scootmobiel die vlam vatte.