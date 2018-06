Brand: 32 senioren uit voorzorg uit woning

In Roosendaal hebben 32 bejaarden uit voorzorg hun woning in een seniorencomplex verlaten, omdat er vlakbij brand was uitgebroken. De ouderen worden opgevangen in de recreatiezaal van het complex.

De brand aan de Boulevard in de Brabantse plaats was zondagmiddag uitgebroken in een oude schuur. Vervolgens was deze overgeslagen naar een restaurant. De brandweer heeft meerdere voertuigen en mensen ingezet. Bij de brand komt veel rook vrij die over het centrum van Roosendaal trekt.

De brandweer gaat metingen doen in de woningen. Pas als geconstateerd wordt dat er geen rook en schadelijke stoffen hangen, mogen de ouderen weer terug.