Duikers zoeken persoon in gracht Sneek

In het centrum van Sneek hebben de hulpdiensten in de nacht van zaterdag op zondag vergeefs gezocht naar een persoon die in het water zou zijn gevallen. Bij de zoekactie zijn onder meer duikers van de brandweer ingezet.

De politie meldt dat omstanders aan de Waterpoortsgracht een onbekende persoon in het water zagen vallen. Zij schakelden de hulpdiensten in. De politie heeft langs de kade nog gekeken naar ,,natte plekken”, maar uiteindelijk is er niemand gevonden. Rond 03.00 uur werd de zoekactie gestaakt.