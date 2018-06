Het Havenbedrijf Rotterdam stelt de eigenaar van de tanker die zaterdag ongeveer 200 ton stookolie lekte aansprakelijk. Waarvoor de eigenaar, Odfjell, precies aansprakelijk wordt gesteld, moet nog nader worden bepaald, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf. ,,Op een later moment gaan we bekijken wat we op ze gaan verhalen.’’

De eerste prioriteit ligt volgens de woordvoerder bij het opruimen van de olie en de zorg voor de dieren die ermee zijn besmeurd.