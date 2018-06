Gratis festival Parkpop start met 38e editie

Festivalliefhebbers kunnen zondag genieten van tientallen optredens in het Zuiderpark in Den Haag. Daar begint in de middag de 38e editie van Parkpop, het grootste gratis popfestival van Nederland.

Onder andere BLØF, Danny Vera, De Jeugd van Tegenwoordig en The Fratellis treden op.

Sinds een paar jaar is Parkpop uitgebreid met twee dagen. Vrijdagavond was er Parkpop Downtown in de binnenstad van Den Haag. Zaterdag konden liefhebbers van hits van de jaren zeventig tot en met het jaar 2000 terecht bij Parkpop Saturday Night. Voor de vrijdag en zaterdag moest wel worden betaald.

Op zondagmiddag en -avond staan in totaal ruim dertig acts op zes podia. Het festival start om 13.00 uur met The Rockababes en The Dubbeez. Om 21.30 uur sluit BLØF het festival af. Deze editie is de eerste waarbij concertorganisator MOJO en Parkpop samenwerken. Vorig jaar kwamen zo’n 200.000 bezoekers op Parkpop af.