Grote belangstelling finish Volvo Ocean Race

Tienduizenden mensen hebben zondagmiddag in Scheveningen naar de finish van de Volvo Ocean Race gekeken. Volgens de organisatie waren alleen al in het Race Village bij het Noordelijk Havenhoofd 35.000 mensen. Wegens de drukte werd het terrein gesloten en stadsvervoerder HTM zette extra trams in naar Scheveningen.

Ook op het Zuidelijk Havenhoofd, in de duinen en op het strand hadden zich veel mensen verzameld. ,,Overal zie ik mensen”, zei een woordvoerder van de organisatie. ,,De haven staat vol, de kades staan vol. Het ziet zwart.”

Dat de Scheveningse Carolijn Brouwer met haar Chinese team Dongfeng als eerste over de finishlijn voer, maakte volgens hem het festijn extra feestelijk. Tientallen bootjes en jetski’s begeleidden de boot van Brouwer op weg naar de finishlijn.

De festiviteiten in Scheveningen gaan nog tot 21.00 uur door.