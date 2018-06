NL Alert na gasstoring in buitengebied Echt

De Veiligheidsregio Limburg Noord heeft zondagmiddag een NL Alert laten uitgaan voor zo’n 1500 inwoners van Pey, Maria-Hoop, Koningsbosch en van het buitengebied in Echt. Enexis roept de bewoners daarin op zo snel mogelijk de hoofdkraan van het gas dicht te draaien na een gasstoring, die zich in de nacht van zaterdag op zondag voordeed.

Die storing is weliswaar verholpen, maar Enexis kan het gas pas weer aansluiten als de getroffen bewoners eerst de gaskraan hebben dichtgedraaid. Dit om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren voor het geval iemand nog het gasfornuis heeft open staan. Een woordvoerder van de brandweer zei dat oude cv-ketels en gasfornuizen niet altijd goed beveiligd zijn tegen het uitstromen van gas zonder vlam.

De gemeente Echt-Susteren stuurt zondagmiddag negen auto’s op pad om alle getroffen bewoners per brief te informeren. Via calamiteitenzender L1 wordt bekendgemaakt wanneer de gaskraan weer open mag.