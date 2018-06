Noodhospitaal vogels bij Maeslantkering

Het noodhospitaal voor besmeurde watervogels wordt ingericht op de parkeerplaats van de Maeslantkering bij Hoek van Holland. De bedoeling is dat de tijdelijke vogelopvang maandagochtend wordt opgebouwd, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Tot de opbouw van de opvang is besloten omdat de opvang van Stichting Vogelklas Karel Schot de drukte niet meer aankan. De bedoeling is dat in het noodhospitaal vogels in eerste instantie worden opgevangen en gestabiliseerd. Vervolgens worden ze gerevalideerd, waarbij sprake is van onder meer het schoonmaken van de dieren. Vervolgens kunnen de dieren op deze locatie aansterken.

De opvang zelf zal waarschijnlijk bestaan uit tenten. Met het aanschaffen van materialen voor de inrichting en de verzorging is begonnen, aldus de woordvoerster. Hoeveel mensen in het noodhospitaal gaan werken, is onbekend. Ook zijn er veel vrijwilligers nodig. Daarover volgt mogelijk nog een oproep.