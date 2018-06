Opruimen gelekte olie is flinke klus

Het opruimen van de zaterdag uit een gat in een tanker gelekte stookolie in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam gaat naar verwachting nog enkele dagen duren. Het opruimen van de olie die buiten die haven terecht is gekomen, duurt misschien wel enkele weken. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. ,,Het opruimen is lastig en tijdrovend en door het grote verspreidingsgebied een grote klus voor hulpdiensten en het reinigingsbedrijf.”

De opruimwerkzaamheden, die worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, zijn de hele nacht doorgegaan en zijn zondag nog altijd bezig. Toen het weer licht werd, zijn ook de opruimwerkzaamheden op de Nieuwe Waterweg hervat. ,,Maar daar is het niet zo erg als in de Derde Petroleumhaven’’, aldus de woordvoerder.