Parkpop bezocht door 200.000 mensen

200.000 mensen hebben zondag in Den Haag de 38e editie van Parkpop bezocht. Dit heeft de organisatie bekendgemaakt. BLØF sloot het grootste gratis popfestival van Nederland af.

Verdeeld over zes podia traden meer dan dertig bands op, waaronder De Jeugd van Tegenwoordig, The Fratelli’s en The Analogues.

Sinds een paar jaar is Parkpop uitgebreid met twee dagen waarvoor wel moet worden betaald. Vrijdagavond was er Parkpop Downtown in de Haagse binnenstad. Zaterdag konden liefhebbers van hits van de jaren zeventig tot en met het jaar 2000 terecht bij Parkpop Saturday Night.

Parkpop was niet het enige goed bezochte muziekfestival dit weekend. Festival Mundial in Tilburg meldde 14.000 bezoekers voor de 31e editie.