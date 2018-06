Pinkpopchauffeur S. zag slachtoffers te laat

Danny S., de man die vastzat voor de dodelijke aanrijding na Pinkpop in Landgraaf, merkte pas dat er mensen op de weg zaten toen hij ze aanreed. Omdat hij de mensen niet had gezien, kon hij ook niet meer remmen of uitwijken. Dat staat in een verklaring die zijn advocaat zondag heeft verspreid.

De Mensheggerweg was tijdens Pinkpop afgesloten geweest, maar was kort voor het ongeluk vrijgegeven voor het verkeer. Er gold nog wel een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.

Na de aanrijding was S. naar eigen zeggen in shock en is in een waas naar huis gereden. Hij kan zich niets herinneren van wat er is gebeurd. Wel betreurt hij het achteraf dat hij niet is gestopt. Toen hij eenmaal weer bij zinnen was, heeft hij zich vrijwillig gemeld bij de politie. De aanrijding kostte een man uit Heerlen het leven. Een vrouw en twee mannen uit Heerlen en Landgraaf raakten zeer zwaargewond.

Volgens zijn advocaat had S. geen enkele intentie anderen in gevaar te brengen en is hij zelf ook getraumatiseerd. Hij wilde deze verklaring uitgeven om zijn kant van het voorval te belichten, omdat hij dat tot nu toe nog niet heeft kunnen doen omdat hij in beperkingen zat.

S. betuigt zijn medeleven aan de slachtoffers en zou het liefst de tijd willen terugdraaien, aldus zijn raadsman. S. werd vrijdag vrijgelaten omdat hij volgens het OM niet van opzet wordt beticht. Wel blijft hij nog verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval.

Danny S. was zelf ook naar Pinkpop geweest en was zondag voor middernacht thuis in Heerlen. Maandagochtend vroeg was hij op weg naar zijn werk in Amsterdam, als podiumbouwer voor het concert van Beyoncé en Jay-Z.