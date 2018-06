Recorddroogte in delen Nederland

Het lijkt erop dat deze junimaand de droogste wordt in lange tijd, mogelijk zelfs sinds de weermetingen zijn begonnen in 1901. Dat melden de weerbureaus Weeronline en Weerplaza.

Vooral in het midden en (zuid)westen van het land is sprake van recorddroogte. De buitjes die in de afgelopen dagen zijn gevallen zijn een druppel op een gloeiende plaat. Het grootste neerslagtekort is in Twente, de Achterhoek, het noorden van de Veluwe en delen van Noord-Limburg.

De rest van de maand gaat zonnig en warm verlopen, vandaar dat droogterecords nu al zeker lijken. De komende dagen loopt het kwik op naar zomerse waarden, donderdag kan zelfs een tropische 30 graden worden aangetikt.

In Noord-Limburg mogen boeren al een tijdje hun land niet meer beregenen, omdat dan de waterstand te veel zou dalen. De droogte kan ook leiden tot uitdroging en verzwakking van veendijken.