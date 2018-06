Uitslag herexamens VMBO 31 augustus bekend

Leerlingen van de VMBO Maastricht die herexamens moeten doen voor het schoolexamen en het landelijk eindexamen, krijgen de uitslag uiterlijk 31 augustus te horen. Dat maakte het schoolbestuur zaterdagavond in een mail aan ouders bekend. Het nieuwe schooljaar voor het vervolgonderwijs begint in Limburg overigens al op 20 augustus.

VMBO Maastricht heeft contact opgenomen met aansluitende opleidingen om te bekijken of er mogelijkheden zijn om toch te starten met de vervolgopleiding. ,,Uitgangspunt is echter, dat je zonder diploma niet kunt beginnen aan je vervolgopleiding”, aldus de school.

In de week van 8 tot en met 17 augustus zijn de centrale examens van de vakken die opnieuw gedaan moeten worden. Dat is door het ministerie van Onderwijs bepaald, aldus de school. Vóór die tijd, tijdens de vakanties, moeten de ontbrekende schoolexamens zijn afgerond. De school stelt voor iedere leerling apart een plan op om de herkansing mogelijk te maken.