Zoektocht mogelijke drenkeling Sneek hervat

De zoektocht naar een persoon die in de nacht van zaterdag op zondag in het centrum van Sneek te water is geraakt, wordt hervat. Een speciaal zoekteam van de politie wordt hierbij ingezet.

In de nacht van zaterdag op zondag zochten de hulpdiensten ook al naar de mogelijke drenkeling. Daarbij werden onder meer duikers van de brandweer ingezet. De zoekactie werd op touw gezet nadat omstanders hadden gemeld dat ze aan de Waterpoortsgracht iemand in het water hadden zien vallen. Bij de nachtelijke zoekactie werd niemand aangetroffen. De politie had ook nog langs de kade gekeken naar ‘natte plekken’.

Vanwege de hervatte zoekactie is het scheepverkeer gestremd. De politie meldt overigens dat het scenario bestaat dat de drenkeling vannacht zelf uit het water wist te komen. Daarom roept de politie mensen die mogelijk meer weten op zich te melden.