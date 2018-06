A20 richting Gouda langdurig dicht

De A20 is in de richting Gouda langdurig dicht als gevolg van een ongeluk waarbij drie auto’s betrokken zijn, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Bij het ongeval tussen Westerlee en Maasdijk vloog een van de auto’s in brand.

Aan het begin van de avond is een rijstrook korte tijd vrijgegeven om het verkeer erlangs te laten, daarna is een begin gemaakt met het bergen van de voertuigen.

Het asfalt is door de hitte gesmolten en moet worden vervangen. Het kan volgens de VID nog tot middernacht duren voordat de weg weer opengaat.