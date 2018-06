Bouw noodhospitaal besmeurde vogels begonnen

Rijkswaterstaat is maandag in Hoek van Holland begonnen met de bouw van een opvangcentrum voor vogels die besmeurd zijn geraakt met stookolie. Het is nog niet bekend wanneer precies het centrum opengaat, maar ,,in elk geval zo snel mogelijk”, zei een woordvoerster. Het centrum biedt ruimte voor vijfhonderd vogels.

De stookolie is afkomstig van een olietanker die zaterdag in de Rotterdamse haven tegen een steiger botste. Hierdoor is 200 ton stookolie in de Derde Petroleumhaven in het water gestroomd. Een klein deel is ook via de Nieuwe Waterweg naar Hoek van Holland gedreven.

Meer dan achthonderd vogels, vooral zwanen, zijn besmeurd geraakt. In het noodhospitaal op de parkeerplaats van de Maeslantkering worden de vogels schoongemaakt.