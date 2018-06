Conditie potvis baart hulpdiensten zorgen

De kans dat de potvis die maandagochtend is ontdekt voor de kust van Den Helder het gaat redden, is niet heel groot. ,,Potvissen hebben in de Noordzee slechte overlevingskansen”, zegt een woordvoerster van SOS Dolfijn. Het dier is volgens haar gedesoriënteerd en doordat de Noordzee relatief ondiep is, is er ook geen voedsel beschikbaar.

,,Potvissen eten onder meer pijlinktvis en die vinden ze op dieptes vanaf anderhalve kilometer”, aldus de woordvoerster. Wat ook niet helpt is dat het dier de hele dag op vrijwel dezelfde plaats ‘ronddobbert’. ,,Het is ook helemaal niet de tijd dat een verdwaalde potvis opduikt in de Noordzee. Als het al gebeurt, is dat vrijwel altijd in de winter. Het gaat in dit geval om een groot exemplaar van tussen de 30.000 en 50.000 kilo.”

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het zogenoemde walvisprotocol ingesteld. Schepen worden uit de buurt van de potvis gehouden, ook in de nacht. ,,De kustwacht monitort de potvis en vraagt schepen indien nodig hun koers te veranderen.”