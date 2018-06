‘Maak scholen de baas over onderwijsgeld’

Scholen moeten zelf kunnen bepalen waar onderwijsgeld terechtkomt, in plaats van dat onderwijskoepels het geld verdelen. Dat vindt Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66). Hij hoopt dat op deze manier meer van het geld ,,in de klas terechtkomt”.

Van Meenen wil af van de huidige situatie. Daarin bestaat volgens hem het risico ,,dat onderwijsbestuurders eerst zelf kijken waar ze geld voor nodig denken te hebben”. Wat hem betreft gaan scholen daar in de toekomst zelf over. ,,Scholen krijgen het geld. En scholen bepalen vervolgens welke diensten ze samen willen inkopen bij de koepel.”

In de Tweede Kamer wordt maandag een groot onderwijsdebat gehouden. Daarbij wordt onder meer het rapport de Staat van het Onderwijs besproken. Daarin concludeerde de Onderwijsinspectie in maart dat de prestaties op basis- en middelbare scholen afgelopen jaar opnieuw daalden, een trend die nu al twintig jaar aan de gang is.