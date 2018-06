Meer passagiers voor Nederlandse luchthavens

De groei van de passagiersaantallen op Nederlandse luchthavens zet door. In het eerste kwartaal van dit jaar reisden bijna 16,8 miljoen passagiers per vliegtuig van en naar Nederland, een stijging van 8,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Kwartaalmonitor Luchtvaart.

De groei is met name te danken aan Schiphol en Eindhoven Airport. Voor Schiphol steeg het aantal passagiers met 8,3 procent naar 15,2 miljoen en voor Eindhoven Airport, de tweede luchthaven van Nederland, was een groei van 11,6 procent tot ruim 1,2 miljoen reizigers te zien.

Verder meldde het CBS dat de hoeveelheid vracht op Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal met 1,3 procent is gestegen tot 442.000 ton. Dat is volledig te danken aan Maastricht Aachen Airport. Op Schiphol daalde het vrachtvolume licht.