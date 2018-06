Onderzoek moet licht werpen op fipronilaffaire

Een half jaar later dan gepland komt de commissie-Sorgdrager maandag met haar bevindingen over de fipronilaffaire. Het onderzoek moet licht werpen op de gang van zaken rond het giftige bestrijdingsmiddel fipronil in Nederlandse eieren.

De vondst in de eieren vorige zomer leidde tot veel ophef. Honderden pluimveebedrijven werden geblokkeerd, met tientallen miljoenen euro’s schade tot gevolg. Een tiental boerderijen is nog altijd niet vrijgegeven.

Het kabinet besloot een onderzoek in te stellen, onder leiding van oud-minister Winnie Sorgdrager. Dat moet ophelderen hoe de fipronilcrisis heeft kunnen ontstaan en hoe schandalen als deze voortaan voorkomen kunnen worden. Sorgdrager moet in ieder geval boven water zien te krijgen ,,wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen was en hoe de interactie tussen hen is verlopen”, aldus de opdracht.

Eieren werden besmet met fipronil doordat het bedrijf Chickfriend het, tegen de regels, gebruikte tegen bloedluis bij pluimvee. De zaak tegen de verdachte eigenaren loopt nog. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was al eerder getipt over het gebruik van fipronil, maar deze onafhankelijke toezichthouder zou pas na maanden hebben ingegrepen. Bovendien zou de NVWA hebben gezwalkt toen duidelijkheid juist was geboden om paniek onder consumenten te voorkomen.

De hoeveelheid die in eieren werd aangetroffen vormde geen gevaar voor de volksgezondheid, bleek uiteindelijk uit onderzoek.

Het rapport van de commissie-Sorgdrager had eind 2017 klaar moeten zijn, maar de commissie zei meer tijd nodig te hebben. Eigen onderzoek van de pluimveeboeren wees inmiddels uit dat de communicatie tussen NVWA en de sector een stuk beter kan en moet. De sector bepleit ook een nieuw meldpunt voor misstanden, meer controles en een beter keurmerk. De NVWA moet de boeren voortaan eerder en beter inlichten bij wantoestanden, vinden zij.