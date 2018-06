Passagiers luchtballon gewond na noodlanding

Zeker vier mensen zijn zondagavond laat gewond geraakt door een harde landing van de luchtballon waar ze in zaten. Een van hen liep zware verwondingen op en is in een ziekenhuis opgenomen.

De luchtballon was ’s avonds opgestegen in het Limburgse Arcen en dreef op de wind naar Duitsland. Daar sloeg het weer om. De 41-jarige piloot uit het Brabantse Haaren besloot daarom een noodlanding te maken in een weiland bij het dorpje Lüttelforst, net over de grens bij Roermond, ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Arcen. Op het moment dat de mand de grond raakte, werd het gegrepen door een windvlaag. De mand ging met inzittenden en al 5 meter de lucht in en klapte daarna hard terug op de grond.

In de ballon zaten vier passagiers uit het Limburgse Arcen en drie uit het Gelderse Gorssel, aldus de Duitse politie.