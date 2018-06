Tabakszaken krijgen illegale verkoopbonussen

Sigarettenfabrikanten geven tabakszaken en ‘gemakswinkels’ bonussen voor verkoopresultaten en merkpromotie. De verkoopbonussen, die verboden zijn, lopen soms tot in de duizenden euro’s en het gaat mogelijk om honderden contracten.

De Onderzoeksredactie Tabak brengt dat nieuws naar buiten. Het samenwerkingsverband van onderzoeksjournalisten en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft vijftien winkels bezocht, die haast allemaal bevestigen dat ze dergelijke bonussen krijgen. Hoe meer ze verkopen, hoe groter de bonus.

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is zo’n beloning niet toegestaan, meldt de onderszoeksredactie. Elke financiële bonus die de verkoop direct of indirect stimuleert is op basis van de Tabaks- en Rookwarenwet verboden.

Naast bonussen voor verkoop, betalen fabrikanten ook vergoedingen voor reclame en tijdelijke promotieacties. Dat hoeft echter niet per se in strijd met de regels te zijn.