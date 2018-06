Veel belangstelling voor proefproces Deliveroo

Het proefproces dat een maaltijdbezorger van Deliveroo tegen het bedrijf heeft aangespannen, kan woensdag rekenen op veel belangstelling. De rechtszaak, die tot stand kwam na crowdfunding waaraan vierhonderd mensen bijdroegen, wordt gevolgd door zeker tientallen en mogelijk meer dan honderd belangstellenden.

De nu twintigjarige Sytze Ferwerda klaagde in januari Deliveroo aan, omdat die vanaf 1 februari alleen nog met zelfstandige bezorgers wilde werken. Ferwerda wil in loondienst blijven. Hij hoopt dat door de rechtszaak bezorgers weer zeker kunnen zijn van een inkomen, een verzekering bij arbeidsongeschiktheid en doorbetaling bij ziekte.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) liet de Tweede Kamer vrijdag weten de zaak met belangstelling te volgen. Hij kondigde aan nog dit jaar bij minstens honderd opdrachtgevers in verschillende sectoren te controleren of sprake is van schijnzelfstandigheid.