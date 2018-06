‘Vogelopvang bij Maeslantkering dinsdag open’

De noodopvang voor met stookolie besmeurde vogels bij de Maeslantkering in Hoek van Holland gaat in de loop van dinsdag open. Dat verwacht Rijkswaterstaat. ,,Er wordt nog steeds met man en macht gewerkt aan het opzetten van de locatie.”

Het opvangcentrum moet plaats bieden aan vijfhonderd vogels, vooral zwanen, die er worden ontdaan van de oliedrab op hun veren. In Rotterdam worden al ruim 250 zwanen opgevangen bij Vogelklas Karel Schot en in vogelasiels zitten nog eens vele tientallen besmeurde vogels.

Rijkswaterstaat co├Ârdineert de noodopvang van vogels bij calamiteiten op het water op het moment dat de reguliere dierenopvang in de regio de belasting niet meer aankan. Dat is nu aan de hand.

Zaterdag stroomde 200 ton stookolie het water in nadat een olietanker in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam tegen een steiger botste.