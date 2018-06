We Are Here wil naar nachtopvang

De ongeveer zestig ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here hebben besloten dat ze naar de nachtopvang in de Havenstraat in Amsterdam gaan. Dat liet een woordvoerder van de groep weten. De voorzieningenrechter besliste maandag dat ze het door hen gekraakte pand in Amstelveen per direct uit moeten.

Hoewel de groep aanvankelijk de opvang aan de Havenstraat niet als een optie zag, zegt de zegsman dat de vluchtelingen het nu toch willen proberen. ,,We willen een oplossing.”

De groep trekt al jaren van kraakpand naar kraakpand door Amsterdam. Begin juni bezetten ze een leegstaand kantoorgebouw aan de Groen van Prinstererlaan in Amstelveen. De eigenaar deed aangifte, waarop werd besloten dat het pand moest worden ontruimd. We Are Here probeerde dit nog tegen te houden in een kort geding, maar de rechter stelde ze dit keer niet in het gelijk.