Afvalbrand bij Bergen op Zoom onder controle

De brand in een berg met huishoudelijk afval aan de Moervaart in Bergen op Zoom is onder controle. Om de laatste vlammen te doven, wordt in samenwerking met het afvalverwerkingsbedrijf de berg afgedekt met zand.

De brandweer is heel de nacht bezig geweest met het blussen van de brand. Dinsdagochtend werd een behoorlijke stank- en rookoverlast gemeld ten zuiden van de A58 in Hoogerheide. Inmiddels is de rookontwikkeling behoorlijk afgenomen. Bewoners die toch nog stank ruiken of rook zien, kunnen het best hun ramen en deuren nog even gesloten houden en ventilatiesystemen uitschakelen, adviseert de brandweer.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.