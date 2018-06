Bioscoopzalen ontruimd vanwege verdacht pakket

De politie heeft meerdere zalen van de Tilburgse bioscoop Euroscoop ontruimd. Een getuige had in de parkeergarage gezien dat er een verdacht pakketje bij een auto werd achtergelaten. Het bleek vals alarm.

Rond middernacht meldde de politie dat er een explosievenverkenner naar de garage onderweg was. ,,We hebben contact opgenomen met de eigenaar van de auto en die had een plausibele verklaring”, zegt een woordvoerder van de politie. Ook de explosievenverkenner stelde vast dat het pakketje geen explosief was. ,,Het bleek dus een storm in een glas water.”

Volgens de woordvoerder moesten honderden mensen hun bezoek aan de bioscoop onderbreken door de ontruiming. De omgeving is inmiddels weer vrijgegeven.