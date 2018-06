CBS: respectloos gedrag weer iets gedaald

Het aantal Nederlanders dat zegt onbeschoft te zijn behandeld is vorig jaar opnieuw licht afgenomen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Had in 2012 nog 22 procent te maken met respectloos gedrag op straat, in 2017 is dit gedaald tot 20 procent. In het openbaar vervoer daalde dit in vijf jaar van 15 naar 13 procent.

Jonge vrouwen (achttien tot 25 jaar) hadden vorig jaar met 33 procent het vaakst te maken met respectloos gedrag op straat, zoals nafluiten en uitschelden. In de bus, trein of tram was dit 22 procent. Ook meisjes van vijftien tot achttien ervaren meer dan gemiddeld overlast op straat en in het openbaar vervoer.