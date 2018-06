Eerste ‘olievlekvogels’ in noodopvang

Bij de noodopvang voor met stookolie besmeurde vogels bij de Maeslantkering bij Hoek van Holland zijn dinsdagmiddag de eerste 41 zwanen gebracht. Zij werden eerder opgevangen in Maassluis. Later op de dag volgen veertig zwanen die vanuit het Rijnmondgebied naar Den Haag waren gebracht.

De vogels worden nog niet gewassen, omdat de zogenoemde ‘vogelwasstraat’, waar de dieren van de plakkerige derrie worden ontdaan, nog niet af is. Bovendien moeten de beesten na de verplaatsing eerst tot rust komen, voordat dierenverzorgers ze onder handen kunnen nemen.

Zaterdag botste een olietanker in de 3e Petroleumhaven op een steiger en lekte tweehonderd ton olie water in. Naar schatting van Rijkswaterstaat kwamen ongeveer duizend vogels onder de olie te zitten. De dienst begon maandag met de bouw van een noodopvang omdat de reguliere dierenopvang de druk niet aankonden. In het noodhospitaal kunnen vijfhonderd vogels terecht.

Het Havenbedrijf meldde dinsdagochtend dat inmiddels driekwart van olie opgeruimd is.