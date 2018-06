Geen vonnis over intrekken Nederlanderschap

De rechtbank in Den Haag velt geen oordeel over de intrekking van het Nederlanderschap en de ongewenstverklaring van twee Syriëgangers. De maatregel was vorig jaar genomen door toenmalig justitieminister Stef Blok om de nationale veiligheid te beschermen. De bestuursrechter in Den Haag stelt dinsdag deze kwestie niet te kunnen beoordelen, omdat de jihadisten om wie het gaat, afwezig zijn.

Dat betekent dat het besluit van de minister overeind blijft en dat de twee Syriëgangers Nederland niet in mogen en ook geen rechten hebben die aan het Nederlanderschap verbonden zijn. Volgens de bestuursrechter kunnen betrokkenen het besluit ook nog aanvechten na het verstrijken van de beroepstermijn.

Blok trok in september – voor het eerst – het Nederlanderschap in van vier Syriëgangers en verklaarde ze tot ongewenst vreemdeling. Alle vier zijn spoorloos. De bestuursrechter boog zich over twee zaken, die van Anis Z. en Noureddin B.

In de wet is vastgelegd dat een rechter zich moet buigen over de rechtmatigheid van de intrekking van het Nederlanderschap.