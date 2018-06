Gemeenten maken begin met aardgasloos wonen

Tientallen gemeentebesturen hebben plannen om in de komende jaren woningen van het aardgas af te koppelen. Dat blijkt uit een analyse van de coalitieakkoorden door de NOS. De omroep telde zeker 41 gemeenten die afspraken hebben gemaakt over wonen zonder aardgas. Het gaat in totaal om tienduizenden woningen in ruim zeventig wijken.

Het kabinet stuurt aan op een einde aan het gebruik van aardgas vanaf 2050. Een deel van de gemeenten gaat daar met concrete plannen nu al mee aan de slag. Zo wil Den Haag de komende vijf jaar 25.000 tot 30.000 woningen energieneutraal maken. Volgens de NOS heeft de hofstad de grootste ambities. Ook Nijmegen, Wageningen en Ede hebben relatief grote ambities op dit gebied.

In het dinsdag gepresenteerde collegeprogramma van Rotterdam staat dat 10.000 bestaande woningen van het aardgas af moeten. Ook Amsterdam wil drie hele wijken van het aardgas afhalen.

Ongeveer een derde van de 278 gemeenten die de NOS onderzocht, heeft nog helemaal geen concrete plannen voor aardgasvrije woningen.