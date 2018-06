Giftige afvalstoffen Chemours in grond

De mogelijk kankerverwekkende stoffen die chemiebedrijf Chemours gebruikt bij zijn GenX-technologie komen via afval in de lucht, grond en water terecht. Chemours heeft er onvoldoende zicht op waar deze zogeheten FRD-stoffen inzitten. En het bedrijf informeert afvalverwerkers en afvaltransporteurs niet dat deze in het afval zitten.

Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die onderzoek deed naar de verwerking van afval van het bedrijf in Dordrecht, op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Met de GenX-technologie worden onder meer antiaanbaklagen en hittebestendige coatings gemaakt.

Waar precies de FRD-uitstoot plaatsvindt en in welke mate, kan de inspectie op basis van de beschikbare informatie niet zeggen. De ILT heeft niet gekeken of de wet- en regelgeving is overtreden.