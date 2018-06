Grapperhaus dubt over bescherming journalisten

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) wil nog geen toezeggingen doen over extra maatregelen om journalisten te beschermen. Maar hij sluit ook niet uit dat er stappen worden genomen, zei hij dinsdag na vragen in de Tweede Kamer over de aanslag op het gebouw van De Telegraaf in Amsterdam.

,,Onacceptabel”, noemde Grapperhaus de aanval, waarbij iemand met een busje het Telegraaf-gebouw binnen reed, en de wagen vervolgens in brand stak. Kamerlid Joost Sneller (D66) opperde om geweld tegen journalisten zwaarder te bestraffen, net als bij agenten en ambulancemedewerkers.

Diverse andere Kamerleden vroegen Grapperhaus na te denken over een meer structurele vorm van beveiliging. ,,De bescherming van journalisten is voor mij een groot goed. Ik ga samen met vertegenwoordigers van de beroepsgroep kijken hoe we dit structureel kunnen aanpakken”, aldus de minister. ,,Maar het is te vroeg om dat concreet in te vullen.”