Israël weigert Nederland schadevergoeding te betalen voor de sloop van een watersysteem in bezet Palestijns gebied, dat door Nederland is betaald. Dat hebben minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) gemeld. De Israëlische autoriteiten hadden de voorziening vorige maand gesloopt.

Nederland had voor het dorp op de Westoever watertanks, pompen en filters betaald omdat het voor de watervoorziening afhankelijk is van regenwater. Op ambtelijk niveau is bij Israël geprotesteerd. Volgens Israël was voor de bouw geen vergunning afgegeven. De huizen liggen in een gebied dat Israël heeft aangewezen als militair oefenterrein.

Sinds mei 2015, toen het huidige kabinet van premier Benjamin Netanyahu aan de macht kwam, heeft Israël 326 bouwwerken in Palestijns gebied gesloopt die door de EU waren betaald. De schade bedraagt iets meer dan 1 miljoen euro. Voor Nederland gaat het in deze periode om een bedrag van 38.600 euro.