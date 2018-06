Miljoen voor preventie en sport op Cariben

Het kabinet gaat structureel geld uittrekken om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht in Caribisch Nederland aan te pakken, en sport te bevorderen. Vanaf volgend jaar gaat het jaarlijks om 1 miljoen euro. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Saba en Sint Eustatius.

Momenteel is er nog geen structureel budget voor preventiebeleid en het bevorderen van gezond leven in Caribisch Nederland. Daar komt dus vanaf 2019 verandering in. Blokhuis benadrukt dat het beleid dat er in Nederland op dit gebied bestaat, niet zomaar kan worden gekopieerd voor de eilanden.

,,Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt relatief niet zoveel gerookt. Vrouwen roken en drinken veel minder dan mannen, maar hebben vaker ernstig overgewicht”, aldus de minister. Daarom komt er ook meer aandacht voor gezond eten op scholen en voor sport op school.