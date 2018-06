Minister relativeert diplomafraude verpleging

Er zijn de afgelopen tijd maar weinig wijkverpleegkundigen betrapt met een nepdiploma, stelt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Hij denkt dat het probleem wel meevalt, al ,,is ieder geval er één te veel”.

Zorgbureau Allerzorg luidde vorige week de noodklok over wijkverpleegkundigen die onbekwaam en met een vals diploma eenvoudig als zzp’er in de zorg aan de slag zouden kunnen. Tweede Kamerlid Léonie Sazias (50PLUS) riep daarop De Jonge naar de Kamer, omdat ze het ,,weerzinwekkend” zou vinden als ,,een fopverpleegkundige medicatie toedient aan een terminaal zieke”.

De Jonge wijst erop dat er maar elf meldingen zijn binnengekomen. Hij heeft geen reden om te denken dat dat het spreekwoordelijke topje van de ijsberg is, zoals Sazias vreest.

Het komt vooral op de werkgevers aan om diplomafraude tegen te gaan, vindt de minister. Hij vraagt hun waakzaam te zijn en in het diplomaregister na te gaan of hun medewerkers zuiver op de graat zijn. Ook roept hij hen op medewerkers die zich toch misdragen op te nemen in het waarschuwingsregister voor de zorg.