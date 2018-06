‘Oekraïne bespioneerde Nederland bij MH17’

Nederlandse functionarissen die in Oekraïne waren na het neerhalen van vlucht MH17, zijn bespioneerd door de Oekraïense geheime dienst. Dat meldt RTL Nieuws op basis van goed ingevoerde bronnen. Nederland en Oekraïne werken samen in het justitieel onderzoek naar de ramp.

De Nederlanders kregen te maken met afluisterapparatuur op hotelkamers en spionagesoftware om informatie van computers te stelen, aldus RTL Nieuws. Op de Nederlandse ambassade waren speciale hokjes om vertrouwelijke gesprekken te voeren. Daarbuiten zou dat niet veilig zijn geweest.

Vele tientallen Nederlandse agenten, militairen, medewerkers van het Openbaar Ministerie en diplomaten zijn actief geweest in Oekraïne in de nasleep van de ramp. Daarbij kwamen op 17 juli 2014 in totaal 298 mensen om onder wie 196 Nederlanders. Het vliegtuig werd neergehaald boven Oost-Oekraïne waar door Rusland gesteunde rebellen vochten tegen Oekraïense militairen.

Ook Rusland bespioneerde volgens RTL Nieuws de Nederlanders. Het kabinet laat in een reactie weten dat ,,het voorstelbaar was dat andere partijen inlichtingen wilden verzamelen”. Rond de bergingsmissie zijn ,,verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om spionage te voorkomen”.