Oppositie hamert op openheid afspraken Shell

De oppositie hamert op openheid door het kabinet over belastingafspraken met multinational Shell. Partijen als SP, GroenLinks en PvdA eisten meer informatie van het kabinet over dergelijke deals in het zoveelste debat over de afschaffing van de dividendbelasting, een heffing op een winstuitkering aan aandeelhouders.

Volgens de SP loopt het kabinet door de afspraken en de afschaffing van de belasting aan het lijntje van olie- en gasconcern Shell. De partij spreekt over een dividendsoap. Die afschaffing ,,is een groot cadeau voor multinationals”, aldus fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

Jesse Klaver van GroenLinks verzuchtte: ,,Daar staan we weer.” Hij verweet Rutte de waarheid zo lang mogelijk ,,weg te schuiven”. De premier zal nooit meer dan strikt noodzakelijk informatie verschaffen, laakte hij.

Ook Lodewijk Asscher (PvdA) bekritiseerde het gebrek aan openheid. ,,Waarom” deze afschaffing, vroeg de sociaaldemocraat zich af. Volgens hem werpt Rutte en zijn ,,kabinet-Shell I” rookgordijnen op. Hij eist een onafhankelijk onderzoek naar de maatregel.

PVV-leider Geert Wilders noemde de belastingdeal met Shell totaal onacceptabel. Het is helemaal geen prachtige deal voor de gewone Nederlander, zei hij. Hij kwam met een motie van wantrouwen.