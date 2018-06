Het gebouw van De Telegraaf wordt dinsdagavond bewaakt door de politie. Voor het gebouw staat zichtbaar een politiebusje.

De entree is nog afgezet met linten en de gesneuvelde ramen zijn inmiddels bedekt met houten platen. Bij De Telegraaf reed in de nacht van maandag op dinsdag een bestelauto door de pui heen. Die auto werd vervolgens in brand gestoken.